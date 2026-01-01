Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ve 6 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-370.0Hızlı ve etkili ayakkabı temizliği: Shoe!Cleaner, spor ayakkabıların ve günlük ayakkabıların kapsamlı temizliği için mükemmel bir aksesuardır. SE 3 Compact, 4, 5 ve 6 halı & koltuk temizleme makineleri ile uyumludur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
124 x 65 x 44
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları