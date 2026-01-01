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    Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ve 6 | Kärcher

    Black and grey Kärcher vacuum cleaner attachment with yellow accents, featuring two interchangeable heads.

    Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ve 6

    Sipariş numarası: 2.863-370.0

    Hızlı ve etkili ayakkabı temizliği: Shoe!Cleaner, spor ayakkabıların ve günlük ayakkabıların kapsamlı temizliği için mükemmel bir aksesuardır. SE 3 Compact, 4, 5 ve 6 halı & koltuk temizleme makineleri ile uyumludur.