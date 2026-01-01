Sıçrama koruması | Kärcher

Kir sökücü nozül için sıçrama koruması, dış mekanlardaki basamak, köşe ve kenarlar temizlenirken sıçratma olmasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).

Sıçrama koruması Köşe ve kenarların sıçrama olmadan temizliği için idealdir. Kompakt dizayn Köşe ve kenarları temizlerken sıçratmalara karşı korur Göz alıcı performans Hassas olmayan yüzeyleri temizler.