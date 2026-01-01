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    Sıçrama koruması | Kärcher

    Yellow Kärcher brush attachment with black bristles, featuring a connector at the top for easy attachment.

    Sıçrama koruması

    Sipariş numarası: 2.640-916.0

    Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).