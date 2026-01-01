Sıçrama koruması | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.640-916.0Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
192 x 193 x 176
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları