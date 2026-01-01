Dalgıç kirli su pompası SP 11.000 Dirt | Kärcher

Saatte 11.000 litreye kadar pompalama kapasitesiyle, SP 11.000 Dirt dalgıç pompa, su varillerinden ve bahçe havuzlarından suyu hızlı bir şekilde pompalamakta hiçbir sorun yaşamaz. Çapı 20 mm'ye kadar olan kir parçacıkları içeren temiz ve kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Daha büyük kir parçacıkları durumunda pompa pervanesini korumak için bir ön filtre de isteğe bağlı olarak mevcuttur. Dalgıç kirli su pompası ayrıca, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı da önleyen bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. Şamandıra anahtarı, pompanın düşük su seviyesinde, 25 mm'ye kadar kalan su derinliğinde bile kullanılabilmesi için sabitlenebilir. Ekstra özellikler: Ekstra uzun ömür için sağlam kayar halka contası, beş yıla kadar uzatılabilen garanti ve 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları hızlı bir şekilde bağlamak için Quick Connect bağlantı dişi.

Ceramik yüz contası Ekstra uzun çalışma ömrü için. Şamandıra Su seviyesine göre pompayı tekrar açıp kapatarak kuru çalışmayı önler. Hızlı bağlantı 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi. Kirli su için tasarlanmıştır İçinde 20 mm boyutuna kadar parçacık barındıran kirli suların güvenilir şekilde pompalaması Şamandra geçişini sabitleme imkanı Sürekli çalışma moduna geçmek için Ergonomik taşıma kolu Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir Sağlam ve takılması kolay ön filtre Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.