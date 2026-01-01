Dalgıç kirli su pompası SP 16.000 Dirt | Kärcher

Daha büyük su hacimleri onların uzmanlık alanıdır: Maksimum 16.000 l/s çıkış kapasitesine sahip kirli su pompası SP 16.000 Dirt, örneğin bahçe havuzlarından veya su basmış bodrumlardan, 20 mm'ye kadar kir parçacıkları içeren kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Ağır kir durumunda, isteğe bağlı bir ön filtre tıkanmalara karşı koruma sağlar. Profesyonel seriden bilinen kayar halka contası, daha uzun ömür için takılmıştır. Dalgıç pompa, otomatik olarak devreye girip çıkması için bir şamandıra anahtarına sahiptir. Şamandıra ayrıca bir raya sabitlenmiştir ve düşük seviyede pompalama için dikey olarak ayarlanabilir. Manuel modda, 25 mm'lik bir kalıntı su seviyesine kadar pompalama yapabilir. Quick Connect bağlantı dişi, 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.

Ceramik yüz contası Ekstra uzun çalışma ömrü için. Yüksekliği ayarlanabilir şamandra geçişi Switch üzerindeki açma kapama düğmesi kullanım esnekliğini arttırır ve cihazın kuru çalışmasını engeller Hızlı bağlantı 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi. Kirli su için tasarlanmıştır İçinde 20 mm boyutuna kadar parçacık barındıran kirli suların güvenilir şekilde pompalaması Şamandra geçişini sabitleme imkanı Sürekli çalışma moduna geçmek için Ergonomik taşıma kolu Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir Sağlam ve takılması kolay ön filtre Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.