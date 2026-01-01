Dalgıç kirli su pompası SP 16.000 Dirt | Kärcher

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Dalgıç kirli su pompası
Sipariş numarası: 1.645-830.0
Nominal giriş gücü (W)
550
Azami su debisi (l/sa)
16000
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Taşıma kafası (m)
8
Basınç (Bar)
max. 0.8
Partikül geçirme (mm)
20
Emiş derinliği (m)
7
Min. kalan su, manuel (mm)
25
Artık su seviyesi (mm)
25
Bağlantı yivi
G1 1/2
Basınç tarafı bağlantı dişi
G1 / 2 iç dişli
Elektrik kablosu (m)
10
Motor Gücü (V)
230 - 240
Frekans (Hz)
50
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
229 x 238 x 303
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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