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    Dalgıç kirli su pompası SP 16.000 Dirt | Kärcher

    Yellow and black Kärcher submersible pump with handle and power cord, isolated on a white background.

    Dalgıç kirli su pompası

    SP 16.000 Dirt

    Sipariş numarası: 1.645-830.0

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