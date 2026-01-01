Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Dalgıç kirli su pompası SP 22.000 Dirt Level Sensor | Kärcher

    Kärcher submersible pump with yellow and black casing, featuring a stainless steel top and a side outlet.

    Dalgıç kirli su pompası

    SP 22.000 Dirt Level Sensor

    Sipariş numarası: 1.645-851.0

    • Bağlantı hortumu