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    Düz emişli dalgıç pompa SP 9.000 Flat | Kärcher

    Yellow and black Kärcher submersible pump with handle and attached cable, featuring a float switch.

    Düz emişli dalgıç pompa

    SP 9.000 Flat

    Sipariş numarası: 1.645-810.0

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