Düz emişli dalgıç pompa SP 9.000 Flat | Kärcher

Düz emişli SP 9.000 Flat dalgıç pompa, 5 milimetreye kadar kir parçacıkları içeren temiz veya hafif kirli suları güvenilir bir şekilde pompalamaya yardımcı olur. Saatte 9.000 litreye kadar kapasitesi ile yeraltı suyu girişi veya çamaşır makinesi sızıntıları nedeniyle su basmış küçük havuzları veya bodrumları boşaltmak için idealdir. Sağlam bir kayar halka contası, pompanın ömrünü uzatır. İsteğe bağlı olarak beş yıllık uzatılmış garanti sunulmaktadır. Şamandıra anahtarı, su seviyesine bağlı olarak pompayı açar ve kapatır, böylece boşa çalışmayı da önler. Şamandıra için sabitleme aparatı sayesinde, düşük su seviyesinde bile sürekli çalışmaya devam edebilir. SP 9.000 Flat ayrıca, katlandığında kapasiteyi artıran katlanabilir destek ayakları ile donatılmıştır. Destek ayakları katlandığında, dalgıç berrak su pompası 7 milimetre kadar düşük bir su seviyesinde çalışmaya başlar ve su seviyesi 1 milimetreye kadar düşene kadar sürekli pompalama yapar. 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumlar, Quick Connect bağlantı dişi ile hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir.

Ceramik yüz contası Ekstra uzun çalışma ömrü için. Şamandıra Su seviyesine göre pompayı tekrar açıp kapatarak kuru çalışmayı önler. Hızlı bağlantı 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi. Katlanabilir bacaklar Daha yüksek kapasiteli normal çalışmadan paspas kuruluğu sonucu 1 mm düz toplamaya geçiş. Otomatik havalandırma Pompa, 7 cm su seviyesinden itibaren manuel modda çalışmaya başlar. Şamandra geçişini sabitleme imkanı Sürekli çalışma moduna geçmek için Ergonomik taşıma kolu Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir Sağlam ve takılması kolay ön filtre Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.