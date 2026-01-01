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    Spiral Hortum Başlangıç Seti | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with yellow connectors, spray gun, and black adapter on a white background.

    Spiral Hortum Başlangıç Seti

    Sipariş numarası: 2.645-179.0

    10 m Spiral hortum, Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, 1 x dolaşmaya karşı korumalı hortum konektörü, 1 x dolaşmaya karşı korumalı ve Aqua Stop özellikli hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.