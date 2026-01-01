Spiral Hortum Başlangıç Seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-179.010 m Spiral hortum, Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, 1 x dolaşmaya karşı korumalı hortum konektörü, 1 x dolaşmaya karşı korumalı ve Aqua Stop özellikli hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
560 x 95 x 95
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları