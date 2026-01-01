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    Splash guard | Kärcher

    Kärcher brush attachment with transparent top and black bristles, alongside black, yellow, and grey adapters.

    Splash guard

    Sipariş numarası: 2.642-706.0

    K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.
    MP 4 ve MP 180 multi power jet 5'i-1-arada'ya uygun değildir. (2.643-238.0, 2.643-239.0)