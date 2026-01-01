Splash guard | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.642-706.0K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
220 x 188 x 237
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları