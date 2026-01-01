Sprey borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-157.0En üst kalitede çok sayıda özellik ile sağlam, ergonomik ve dayanıklı sprey borusu. 6 püskürtme düzeyi ile küçük/orta ölçekli alanların sulanması ve çok sayıda sulama işlemi için uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
850 x 150 x 66
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları