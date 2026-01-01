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    Sprey borusu | Kärcher

    Kärcher spray lance with ergonomic black handle and silver nozzle, featuring a yellow adjustment dial.

    Sprey borusu

    Sipariş numarası: 2.645-157.0

    En üst kalitede çok sayıda özellik ile sağlam, ergonomik ve dayanıklı sprey borusu. 6 püskürtme düzeyi ile küçük/orta ölçekli alanların sulanması ve çok sayıda sulama işlemi için uygundur.