Sprey nozul bağlantı seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-111.0Küçük alanları/bahçeleri sulamak için sprey nozul konektör seti. Sprey nozulu ve Aqua Stop'lu universal hortum konektörü plus ile birlikte.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
165 x 41 x 41
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları