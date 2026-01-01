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    Sprey nozul bağlantı seti | Kärcher

    Kärcher hose connector set with black and yellow design, featuring ergonomic grips and branded logo.

    Sprey nozul bağlantı seti

    Sipariş numarası: 2.645-111.0

    Küçük alanları/bahçeleri sulamak için sprey nozul konektör seti. Sprey nozulu ve Aqua Stop'lu universal hortum konektörü plus ile birlikte.