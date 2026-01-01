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    Sprey Nozul | Kärcher

    Black and yellow Kärcher pressure washer nozzle with adjustable settings.

    Sprey Nozul

    Sipariş numarası: 2.645-050.0

    Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir püskürtme düzeni ile. Tek elle debi kontrolü.