Sprey Nozul | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-050.0Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir püskürtme düzeni ile. Tek elle debi kontrolü.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
165 x 39 x 39
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları