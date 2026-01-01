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    Sprey nozul seti | Kärcher

    Kärcher garden hose spray gun with yellow nozzle, two yellow hose connectors, and black adapter pieces on white background.

    Sprey nozul seti

    Sipariş numarası: 2.645-109.0

    Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Sprey nozulu, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü, Aqua Stop'lu universal hortum konektörü ile birlikte.