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    Sprey nozul seti | Kärcher

    Kärcher hose connector set with black and yellow fittings, including adapters and connectors on a white background.

    Sprey nozul seti

    Sipariş numarası: 2.645-123.0

    Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Sprey nozulu, 3/4" musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü. Aqua Stop'lu üniversal hortum konektörü ile birlikte.