Sprey nozul seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-123.0Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Sprey nozulu, 3/4" musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü. Aqua Stop'lu üniversal hortum konektörü ile birlikte.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
125 x 33 x 33
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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