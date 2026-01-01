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    Sprey Set | Kärcher

    Kärcher hose connector set with yellow and black fittings, including adapters and couplings on a white background.

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    Sprey Set

    Sipariş numarası: 2.645-288.0

    Bașlık, musluk konektörü ve iki adet bağlantı konektörü (bunlardan biri suyu durdurma özelliğine sahiptir) olan optimal giriş seviyesi settir. Kolay bahçe sulama için her an kullanıma hazırdır.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.