Sprey Set | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-288.0Bașlık, musluk konektörü ve iki adet bağlantı konektörü (bunlardan biri suyu durdurma özelliğine sahiptir) olan optimal giriş seviyesi settir. Kolay bahçe sulama için her an kullanıma hazırdır.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
131 x 36 x 36
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları