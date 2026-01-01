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    Sprey Şişesi Premium Set | Kärcher

    Kärcher spray bottle with a microfiber pad, a grey scraper, and a cleaning solution packet on a white background.

    Sprey Şişesi Premium Set

    Sipariş numarası: 2.633-129.0

    Velcro tutturmalı mikrofiber silme bezi, geniş ve dar silecekler, kaba kir kazıyıcı ve 20 ml cam temizleyici konsantresi içeren yeni Ekstra sprey şişe seti.