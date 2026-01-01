Sprey Şişesi Premium Set | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.633-129.0Velcro tutturmalı mikrofiber silme bezi, geniş ve dar silecekler, kaba kir kazıyıcı ve 20 ml cam temizleyici konsantresi içeren yeni Ekstra sprey şişe seti.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
120 x 120 x 250
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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