Sprey Şişesi Premium Set | Kärcher

Boyutu ayarlanabilir ped tutucu içeren yeni Premium sprey şişesi seti ile hem geniş hem de dar pencereler kolaylıkla silinebilir. Velcro tutturma ile mikrofiber silme bezi kolayca takılabilir ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Ayrıca kir sıyırıcı ile inatçı kirler bile camdan temizlenebilir.

çamur sıyırma aparatı