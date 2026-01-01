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    Sprey Tabanca | Kärcher

    Kärcher garden hose spray gun with yellow and black ergonomic handle, isolated on white background.

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    IF Design Award 2017

    Sprey Tabanca

    Sipariş numarası: 2.645-265.0

    İdeal giriş seviyesi püskürtme tabancası. Bahçe sularken kolaylık sağlayan kilitlenebilir tetik. Bahçe hortumuna hızlı ve kolay bağlanma