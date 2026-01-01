Sprey Tabanca | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-265.0İdeal giriş seviyesi püskürtme tabancası. Bahçe sularken kolaylık sağlayan kilitlenebilir tetik. Bahçe hortumuna hızlı ve kolay bağlanma
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
203 x 42 x 105
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları