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    Sprey Tabanca | Kärcher

    Kärcher garden hose spray nozzle with grey and yellow accents, featuring an ergonomic handle and adjustable spray head.

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    IF Design Award 2017

    Sprey Tabanca

    Sipariş numarası: 2.645-269.0

    Dört püskürtme modu, dönebilen rahat tutacak ve damlatmayan çeper teknolojisi: plus çok fonksiyonlu püskürtme tabancası zorlu sulama görevleri için idealdir.