Sprey Tabanca Plus | Kärcher

Bu kolaylıklar sadece Kärcher tarafından sunulmaktadır: Tetiğin yerleşmesine uygun olan dönebilen tutacak öne ve arkaya çevrilebilir, ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Bu tutacak ayrıca, ilave koruma sunan yumuşak plastikten oluşmaktadır. Tek elle kullanılabilen kontrol valfi sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Püskürtme tabancası 2 püskürtme modu sunmaktadır: noktalı püskürtme ve konik püskürtme. Bunlar, ihtiyaçlara göre ayarlanabilirler. Örneğin, çiçek ve bitki saksılarının sulanması veya terasta ve bahçe mobilyalarında yer alan kaba kirlerin temizlenmesi gibi. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler

Dönebilen, tutacak Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım Ergonomik kontrol vanası Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir. Yumuşak plastik bileşenler Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için Kendi kendine boşaltma Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma