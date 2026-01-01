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    Sprey Tabanca Plus | Kärcher

    Kärcher garden hose spray gun with ergonomic handle, grey and yellow design, isolated on white background.

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    IF Design Award 2017

    Sprey Tabanca Plus

    Sipariş numarası: 2.645-268.0

    Konforlu sulama: püskürtme tabancası, dönebilen kolu sayesinde bağımsız olarak çalıştırılabilir. Küçük çaplı sulama işleri için idealdir.