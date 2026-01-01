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    Sprey Tabanca Seti | Kärcher

    Kärcher garden hose spray gun with yellow connectors and black adapters on a white background.

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    Sprey Tabanca Seti

    Sipariş numarası: 2.645-289.0

    Bahçe sulamak artık çok kolay: sprey tabanca seti, püskürtme tabancasına ek olarak biri suyu durdurma özelliği bulunan iki adet üniversal konektöre sahiptir.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.