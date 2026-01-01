Temizleme sprey tabancası Sprey Tabanca WBS 3 | Kärcher

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Temizleme sprey tabancası
Sipariş numarası: 1.645-600.0
Azami su debisi (l/sa)
583
Maks. hız (rpm)
1100
Akü çalışma süresi (sa)
1
Aksesuarsız ağırlık (kg)
0.3
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
165 x 60 x 203
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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