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    Temizleme sprey tabancası Sprey Tabanca WBS 3 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner spray gun with black and yellow design, angled view.

    Temizleme sprey tabancası

    Sprey Tabanca WBS 3

    Sipariş numarası: 1.645-600.0

    • Dönen jet ile etkili temizlik
    • Hassas nokta jeti sayesinde temizlik görevinin eksiksiz tamamlanması
    • Mevcut tüm kanca ve halka sistemleriyle uyumlu