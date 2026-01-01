Temizleme sprey tabancası Sprey Tabanca WBS 3 | Kärcher

WBS 3 püskürtme tabancası, her bahçe hortumu için idealdir. WBS 3'ü konektöre bağlamanız yeterlidir sonrasında kullanmaya hazırsınız! Yenilikçi rotasyon jeti, kiri hızla temizler ve geniş alanların temizliğini zahmetsiz hale getirir. Klasik bahçe püskürtücülerine kıyasla yüzde 50'ye varan zaman tasarrufu sağlar. Temizleme görevi yüksek kaliteli metal nozul ile optimize edilen nokta jet sistemi ile de hassas bir şekilde tamamlanabilir. Cihaz, bahçedeki tüm hafif kirli nesneler için hızlı ve çeşitli kullanım sunar. Rotasyon jet fonksiyonu için gerekli olan motora güç sağlayan iki adet AA 1,5 V pil teslimat kapsamına dahildir.

Tak ve kullan Kurulum süresi yok, ek aksesuar gerekmez. Mevcut tüm kanca ve halka sistemleriyle uyumludur. Yenilikçi rotasyon jeti Dönen jet, klasik bahçe püskürtücülere kıyasla temizleme süresini %50'ye kadar azaltır. Teslimat kapsamına dahil AA pillerle dönen jet için bir saate kadar çalışma süresi. Hassas nokta jeti Yüksek kaliteli metal başlık, hassas temizlik sağlar. Ergonomik şekilli Her durumda ideal kullanım. Entegre yan fırça 2 kademeli anahtar sayesinde nokta jet ve döner jet arasında basit geçiş. Tek elle kontrol sayesinde daha fazla hareket özgürlüğü. Kendi kendine boşaltma Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma Sulama seçeneği Nokta jet, basit sulama görevleri için de uygundur.