Sprey Tabancası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-105.0Küçük/orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme tabancası. Sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir püskürtme düzeni, 3 kademeli debi kontrolü ve askı kancası ile birlikte.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
100 x 33 x 170
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları