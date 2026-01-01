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    Sprey Tabancası | Kärcher

    Yellow and black Kärcher spray gun with ergonomic handle, isolated on white background.

    Sprey Tabancası

    Sipariş numarası: 2.645-105.0

    Küçük/orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme tabancası. Sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir püskürtme düzeni, 3 kademeli debi kontrolü ve askı kancası ile birlikte.