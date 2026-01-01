Sprey Tabancası | Kärcher

Küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme tabancası. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Püskürtme başlığı, tam jetten buğu halinde buhara kadar ayarlanabilir püskürtme düzeni ve ayrıca 3 kademeli debi kontrolü gibi başka faydalı özellikler de sağlamaktadır. Bu tabanca, pratik bir askı kancasına da sahiptir. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.

3 kademeli su miktarı ayarı Su debisinin üç kademede ayarlanmasına olanak sağlar Püskürtme düzenleri sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir Süspansiyon kancası Kolaylıkla saklanabilir Tırnak sistemi Bilinen tüm markalar ile uyumludur