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    Sprey tabancası seti (Plus) | Kärcher

    Kärcher garden hose nozzle set with black and yellow connectors, including various attachments.

    Sprey tabancası seti (Plus)

    Sipariş numarası: 2.645-110.0

    Küçük alanları sulamak için güçlü sprey tabancası Plus seti: Sprey tabancası Plus, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" diş azaltıcı ile Aqua Stop olan ve olmayan üniversal hortum konektörü Plus.