Sprey tabancası seti (Plus) | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-110.0Küçük alanları sulamak için güçlü sprey tabancası Plus seti: Sprey tabancası Plus, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" diş azaltıcı ile Aqua Stop olan ve olmayan üniversal hortum konektörü Plus.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
120 x 19 x 160
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları