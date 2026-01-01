Su filtresi | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.730-059.0Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
117 x 50 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.