Suction station RCV 5 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.269-643.0
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Filtre torbası kapasitesi (l)
4
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
4.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
401 x 290 x 446
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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