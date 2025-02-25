Sulama Pompası Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Bahçeyi sulamak, çamaşır makinesi ya da tuvalete su sağlamak gibi ihtiyaçlarda BP Home & Garden serisindeki uzun ömürlü, sessiz ve akıllı ev ve bahçe pompaları büyük kullanım kolaylığı sunar. Bu pompalar, suya ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak devreye girip, ihtiyaç sona erdiğinde kendiliğinden kapanır. Bu nedenle elektronik basınç artırıcı pompalar olarak da adlandırılır.

Çok kademeli pompa yapıları, ihtiyaca bağlı olarak yüksek performans, verimlilik ve düşük ses seviyesi sağlar. Aynı debi değerinde, geleneksel jet pompalara kıyasla daha düşük motor gücü gerektirir ve yaklaşık %30’a varan enerji tasarrufu sunar. Ayrıca sabit çalışma basıncı sayesinde bahçe sulamasında güvenilir ve istikrarlı bir performans sağlar.