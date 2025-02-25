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    Sulama Pompası Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Sulama pompaları

    BP header

    Sulama pompası türleri

    Tüm pompalarımız, yüksek debi performanslarını enerji tasarruflu çalışma, etkili güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu kullanım ile bir araya getirerek öne çıkar. Filtrelerle donatıldıkları için kirli su kullanımına da uygundur ve kullanım alanına bağlı olarak susuz çalışma, aşırı gerilim ve aşırı ısınma koruması sunar. Ev ve bahçe pompaları pratik bir ayak şalteri ile kolayca açılıp kapatılabilirken, sarnıç ve derin kuyu pompaları ise ayakta durulan yükseklikten rahatça kontrol edilerek çalıştırılıp durdurulabilir.

    Ev ve bahçe pompaları

    Bahçeyi sulamak, çamaşır makinesi ya da tuvalete su sağlamak gibi ihtiyaçlarda BP Home & Garden serisindeki uzun ömürlü, sessiz ve akıllı ev ve bahçe pompaları büyük kullanım kolaylığı sunar. Bu pompalar, suya ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak devreye girip, ihtiyaç sona erdiğinde kendiliğinden kapanır. Bu nedenle elektronik basınç artırıcı pompalar olarak da adlandırılır.

    Çok kademeli pompa yapıları, ihtiyaca bağlı olarak yüksek performans, verimlilik ve düşük ses seviyesi sağlar. Aynı debi değerinde, geleneksel jet pompalara kıyasla daha düşük motor gücü gerektirir ve yaklaşık %30’a varan enerji tasarrufu sunar. Ayrıca sabit çalışma basıncı sayesinde bahçe sulamasında güvenilir ve istikrarlı bir performans sağlar.

    Kärcher home pumps and garden pumps
    Kärcher garden pumps

    Bahçe pompaları

    Kärcher’in güçlü BP Garden pompaları, sarnıç veya yağmur suyu bidonları gibi alternatif su kaynaklarından su aktarımı için idealdir. Pratik ayak şalteri sayesinde kullanımda ekstra kolaylık sağlar. Yüksek performansları sayesinde bahçede örneğin yağmurlama sistemlerinin bağlanmasına da olanak tanır.

    Ev pompaları

    Kanıtlanmış Kärcher kalitesiyle BP Home serisi yüksek performanslı ev pompalarımız, kuyu ve sarnıç gibi alternatif kaynaklardan suyu tamamen otomatik olarak aktarır ve çamaşır makinesi, tuvalet sifonu ve benzeri ev içi kullanımlar için düşük maliyetli geri kazanılmış su sağlar. Oldukça pratik bir şekilde, bu ev pompaları ihtiyaç oldukça otomatik olarak devreye girip durur ve entegre bir basınç dengeleme tankına sahiptir.

    Kärcher home pumps
    Kärcher barrel pumps

    Varil pompaları

    Entegre açma/kapama anahtarı bulunan montaj kelepçesine sahip BP Barrel varil pompası sayesinde bahçeler yağmur suyuyla pratik, verimli ve ekonomik bir şekilde sulanabilir. Avantajları oldukça nettir: ağır sulama kovalarını taşımaya gerek kalmaz, değerli içme suyu tüketilmez ve gereksiz yüksek su faturalarının önüne geçilir. Akülü modelde ise bir elektrik prizine ihtiyaç duyulmaz.

    Sarnıç ve derin kuyu pompaları

    Sarnıç, derin kuyu ve su depoları gibi su kaynaklarına, BP Deep Well serisindeki uzun ömürlü paslanmaz çelik derin kuyu pompaları sayesinde kolayca erişilebilir. Bu pompalar doğrudan suyun içine monte edilir ve ön filtre ile korunur. Kompakt tasarımları ve çok kademeli hidrolik yapıları sayesinde elde edilen yüksek çalışma basıncı, dar ve derin kuyular için ideal bir çözüm sunar. Aşırı akım korumalı basınç şalteri ve ekstra uzun elektrik kablosu ile donatılan bu pompalar, evlerde kullanım suyu temini için de uygundur.

    BP Cistern pompası ise bahçedeki sarnıç, varil veya geniş kuyu şaftlarında kullanım için tasarlanmıştır. Daha çok bahçe sulama amaçlı kullanılır.

    Kärcher well pumps and cistern pumps
    Battery pump

    Bataryalı derin kuyu pompası

    Pratik ve ekonomik sulama: Esnek akülü varil pompası, biriktirilmiş yağmur suyunun kolayca kullanılmasını sağlar ve ayrı bir su ya da elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmaz.

    Akülü modellere gidin

    Videolar

    Derin kuyu pompaları

    BP 6.000 Garden

    Ev ve bahçe sulama pompaları hakkında sıkça sorulan sorular

    Sulama pompalarımızın motor gücü 400 ile 1150 W arasında değişmektedir. Peki hangi bahçe pompasını seçmelisiniz? Evde veya bahçede kaç cihaz bağlamak istediğinize bakılmaksızın, Kärcher her ihtiyaca uygun ideal modeli sunar. Kärcher uzmanlarımızdan yanıtları burada bulabilirsiniz.

    Aksesuarlar

    Emiş veya basınç tarafında olsun, Kärcher’in yüksek kaliteli doğru aksesuar kombinasyonları sayesinde pompalarımız hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde kullanıma alınabilir. PerfectConnect aksesuarlarının radyal sızdırmazlık prensibi, parçaların son derece kolay bir şekilde birleştirilmesini sağlar ve sorunsuz çalışma için yüksek güvenilirlikte bir sızdırmazlık sunar.

    Kärcher booster pumps

    Çok yönlü ve güvenli

    BP emiş hortumları, PE borulardan ya da örneğin yağmur suyu bidonları gibi “açık su kaynaklarından” suyu her yerden güvenle taşıyabilir.

    Kärcher booster pumps

    Kolay bağlantı

    Kärcher adaptör ve bağlantı parçaları kullanılarak hortumlar ve pompalar güvenli ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanabilir.

    Kärcher booster pumps

    En iyi koruma

    Filtreler, pompaları kir ve tıkanmalara karşı korurken kesintisiz performans sağlar. Kärcher, her kullanım alanı için uygun filtreyi sunar.

    Kärcher booster pumps

    Tam donanımlı

    Kuru çalışma korumasından elektronik basınç şalterine kadar doğru aksesuarlar, konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.

    Pompanız için uygun aksesuarları ürün sayfasında bulabilirsiniz.

    Pump performance curve BP

    Pompa kapasitesinin hesaplanması

    Uygun pompanın nasıl belirleneceği:

    1. Kullanılan hortuma uygun fonksiyon eğrisini (1/2" veya 3/4") diyagramdaki pompa performans eğrileriyle birlikte çizin. Uygulamanız için gerekli olan basma yüksekliğinden başlayın (örnek diyagramda: 5 m).
    2. Uygulamanız için tüketim değerini belirleyin (örneğimizde: 2 bar’da 1000 l/saat). Çalışma noktasını belirlemek için önce kullanılan hortumun fonksiyon eğrisi üzerinde tüketim değerinin başlangıç noktasını tanımlayın (örnekteki başlangıç noktalarına bakınız).
    3. Ardından uygulamanızdaki çalışma basıncını basma yüksekliğine çevirin (1 bar = 10 m). Bu değeri başlangıç noktanıza ekleyin ve uygulamanızın çalışma noktasını buna göre işaretleyin.

    Çalışma noktasının üzerindeki pompa performans eğrisi, uygulamanız için ideal pompayı gösterir. Örneğimizde, 3/4" hortum kullanıldığında BP 3 Home & Garden, 1/2" hortum kullanıldığında ise BP 5 Home & Garden uygundur. Daha yüksek performans ve güç rezervi için her zaman bir üst pompa seçilmelidir.

    Her tüketici/uygulama belirli bir çalışma noktasına ihtiyaç duyar. Aşağıdaki örnek değerler hesaplama için referans olarak kullanılabilir (değerler basma yüksekliği ve hat/hortum çapına göre değişir):

    • Sprinkler: yaklaşık 1000 l/saat, 2 bar (20 m basma yüksekliği)
    • Püskürtme başlığı: yaklaşık 750 l/saat, 2 bar (20 m basma yüksekliği)
    • Tuvalet sifonu: en az 0,5 bar basınçta yaklaşık 400 l/saat (tercihen 1 bar / 10 m basma yüksekliği)
    • Çamaşır makinesi: en az 0,5 bar basınçta yaklaşık 800 l/saat (tercihen 1 bar / 10 m basma yüksekliği)

    Pumpen Heim und Garten

    BP Home & Garden

    Pumpen Garten

    BP Garden

    Pumpen Hausanwendungen

    BP Home

    Brunnen- und Zisternenpumpen

    BP Deep Well

    Fasspumpen

    BP Barrel

    Zisternenpumpen

    BP Cistern

    Akku-Fasspumpe

    BP Battery

    Overview of application areas for pumps

    Uygulama alanlarına genel bakış

    Hidrofor pompaların kullanım alanlarına genel bakışı burada bulabilirsiniz.

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    Pump overview

    Pompaya genel bakış

    Burada, uygulamanız için hangi pompanın uygun olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.

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