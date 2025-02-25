Sulama Pompası Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Sulama pompası türleri
Tüm pompalarımız, yüksek debi performanslarını enerji tasarruflu çalışma, etkili güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu kullanım ile bir araya getirerek öne çıkar. Filtrelerle donatıldıkları için kirli su kullanımına da uygundur ve kullanım alanına bağlı olarak susuz çalışma, aşırı gerilim ve aşırı ısınma koruması sunar. Ev ve bahçe pompaları pratik bir ayak şalteri ile kolayca açılıp kapatılabilirken, sarnıç ve derin kuyu pompaları ise ayakta durulan yükseklikten rahatça kontrol edilerek çalıştırılıp durdurulabilir.