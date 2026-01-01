Sulama Sistemleri Garanti Uzatımı | Kärcher

Garanti, yalnızca ticari amaçla değil, bireysel/evsel olarak kullanılan Kärcher sulama ürünleri için geçerlidir. Hatalı veya amacına uygun olmayan kullanımlardan kaynaklanan arıza ve kusurlar bu garanti kapsamına girmez. Garanti şart ve koşullarının tamamını bu sayfanın alt kısmında bulabilirsiniz. Sağladığımız bu garanti, tüketici olarak yasal haklarınızı etkilemez.