Sulama Sistemleri Garanti Uzatımı | Kärcher

Garanti uzatma
*5 yıla kadar garanti uzatımı şu sulama ürünleri için geçerlidir: Hortum kutuları, hortum arabaları, hortum makaraları ve hortum askıları.
- Lütfen yalnızca formda listelenen ürünlerin garanti uzatımına uygun olduğunu unutmayın.
- Garanti belgenizi (e-posta), belirttiğiniz e-posta adresine göndereceğiz. Gerekirse lütfen spam klasörünüzü kontrol edin. Garanti talebi durumunda başvurabilmek için lütfen bu belgeyi güvenli bir yerde saklayın veya çıktısını alın.
- Garanti uzatımının yalnızca satın alma tarihinden itibaren 4 hafta içinde tamamlanması durumunda geçerli olacağını lütfen unutmayın. Garanti uzatımı, yalnızca garanti belgesi ve orijinal satın alma belgesinin birlikte ibraz edilmesi durumunda kullanılabilir.