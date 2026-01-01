Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Sulama Sistemleri Garanti Uzatımı | Kärcher

    Sulama Sistemleri Garanti Uzatma

    Satın alma tarihinden itibaren 4 hafta içinde kaydolun, garantinizi 5 yıla uzatın.

    Warranty extension

    Garanti uzatma

    *5 yıla kadar garanti uzatımı şu sulama ürünleri için geçerlidir: Hortum kutuları, hortum arabaları, hortum makaraları ve hortum askıları.

    • Lütfen yalnızca formda listelenen ürünlerin garanti uzatımına uygun olduğunu unutmayın.
    • Garanti belgenizi (e-posta), belirttiğiniz e-posta adresine göndereceğiz. Gerekirse lütfen spam klasörünüzü kontrol edin. Garanti talebi durumunda başvurabilmek için lütfen bu belgeyi güvenli bir yerde saklayın veya çıktısını alın.
    • Garanti uzatımının yalnızca satın alma tarihinden itibaren 4 hafta içinde tamamlanması durumunda geçerli olacağını lütfen unutmayın. Garanti uzatımı, yalnızca garanti belgesi ve orijinal satın alma belgesinin birlikte ibraz edilmesi durumunda kullanılabilir.
    eye catcher guarantee

    Lütfen kaydolmak için aşağıdaki formu doldurun

    Lütfen unutmayın: Garanti uzatımının geçerli olabilmesi için kaydın satın alma tarihinden itibaren 4 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.

    Garanti, yalnızca ticari amaçla değil, bireysel/evsel olarak kullanılan Kärcher sulama ürünleri için geçerlidir. Hatalı veya amacına uygun olmayan kullanımlardan kaynaklanan arıza ve kusurlar bu garanti kapsamına girmez. Garanti şart ve koşullarının tamamını bu sayfanın alt kısmında bulabilirsiniz. Sağladığımız bu garanti, tüketici olarak yasal haklarınızı etkilemez.

    Garanti Kapsamı, Şartları ve Koşulları

    Burada Ev & Bahçe, Home Line, Profesyonel ve Endüstriyel ürün gruplarına ait garanti şart ve koşullarının yanı sıra "Şeffaf Süreç" (Clear Case) bilgilerini de bulabilirsiniz. "Şeffaf Süreç" başlığı altında, Ev & Bahçe ve ticari cihazlara yönelik sabit fiyatlı onarım hizmeti hakkında bilgiler yer almaktadır; myKärcher portalı üzerinden tüm bireysel son müşteriler için basit ve kolay bir süreç sunulur.

    İndir