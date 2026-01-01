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    Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic | Kärcher

    Kärcher watering timer with digital display and two soil moisture sensors.

    Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic

    Sipariş numarası: 2.645-214.0

    Akıllı sulama ünitesi SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic, 2 ayrı radyo sensörü yardımıyla nem kontrollü bir şekilde bitkilerin ve suların su ihtiyacına göre sulama için programlanır.