Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-214.0Akıllı sulama ünitesi SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic, 2 ayrı radyo sensörü yardımıyla nem kontrollü bir şekilde bitkilerin ve suların su ihtiyacına göre sulama için programlanır.
Bağlantı yivi
G3/4 + G1
Maksimum basınç (Bar)
10
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
119 x 234 x 148
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları