Sulama ünitesi WT 4 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-174.0Talep halinde sulama için kolaylıkla programlanabilir sulama ünitesi. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda başlatılır ve durdurulur. Sökülebilir gösterge, musluk adaptörü ve ön filtre ile birlikte.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
115 x 120 x 125
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları