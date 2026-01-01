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    Sulama ünitesi WT 4 | Kärcher

    Kärcher water timer with black casing, yellow dials, and connection fitting, featuring numbered settings and control buttons.

    Sulama ünitesi WT 4

    Sipariş numarası: 2.645-174.0

    Talep halinde sulama için kolaylıkla programlanabilir sulama ünitesi. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda başlatılır ve durdurulur. Sökülebilir gösterge, musluk adaptörü ve ön filtre ile birlikte.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.