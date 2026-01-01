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    Sulama Ünitesi WT 5 | Kärcher

    Kärcher water timer with digital display showing days of the week, time, and duration settings.

    Sulama Ünitesi WT 5

    Sipariş numarası: 2.645-219.0

    WT 5 su zamanlayıcısı, bahçe sulamayı tamamen bağımsız olarak başlatır ve durdurur. Sulama zamanı ve süresi tam olarak istenildiği gibi programlanabilir.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.