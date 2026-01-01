Sulama Ünitesi WT 5 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-219.0WT 5 su zamanlayıcısı, bahçe sulamayı tamamen bağımsız olarak başlatır ve durdurur. Sulama zamanı ve süresi tam olarak istenildiği gibi programlanabilir.
Bağlantı yivi
G3/4 + G1
Maksimum basınç (Bar)
10
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
112 x 125 x 129
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları