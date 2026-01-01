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    Sulama ünitesi WU 60/2 sun | Kärcher

    Kärcher water timer with a yellow dial, black body, and hose connector, mounted vertically.

    Sulama ünitesi WU 60/2 sun

    Sipariş numarası: 2.645-034.0

    Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı. Manuel sulama opsiyonu. Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.