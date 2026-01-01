Sulama ünitesi WU 60/2 sun | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-034.0Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı. Manuel sulama opsiyonu. Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
95 x 110 x 195
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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