Sulama ünitesi WU 90/72 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-036.0LCD göstergeli ve 72 sulama programına sahiptir. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
135 x 135 x 180
Ağırlık (kg)
0.7
Renk
Siyah
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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