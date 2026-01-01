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    Sulama ünitesi WU 90/72 | Kärcher

    Kärcher water timer with a yellow lid open, showing control panel and connection valve.

    Sulama ünitesi WU 90/72

    Sipariş numarası: 2.645-036.0

    LCD göstergeli ve 72 sulama programına sahiptir. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.