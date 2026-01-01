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    Sulama zamanlayıcı WT 2 | Kärcher

    Kärcher water timer with black body, yellow dials, and multiple hose connectors.

    Sulama zamanlayıcı WT 2

    Sipariş numarası: 2.645-209.0

    Sulama zamanlayıcısı ile 3 yollu dağıtıcı. Seçilen süre dolduğu zaman sulama otomatik olarak durdurulur (maksimum 120 dakika). G1 musluk adaptörü ve G3/4 çap düşürücü ile.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.