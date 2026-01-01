Sulama zamanlayıcı WT 2 | Kärcher

WT 2, bir sulama saatini ve 3 yollu bir dağıtıcıyı bir araya getirmektedir. Bağımsız kontrol edilen iki musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum düzeyde su debisi sağlar. Üçüncü musluk konektörüne bir sulama saati entegre edilmiştir. Sulama süresi 120 dakikaya kadar sonsuz bir şekilde ayarlanabilir. Ayarlanan süre dolduğu zaman sulama otomatik olarak durur. G1 musluk konektörü ve G3/4 çap düşürücü parçası bulunan WT 2 tüm standart bahçe hortumları ile birlikte kullanılabilir. Sağlam kalitesi ile ergonomik tasarımı kullanışlılık sağlar. Sağlam iç dişlere sahip düz birleşim yeri bağlantısı, musluğa basit bir şekilde bağlantıyı garanti eder. Click sistemlerinin birçoğu ile uyumludur.

2 bağımsız, ayarlanabilir su bağlantısı ve su zamanlayıcılı 1 çıkış Üç hortumu G1 diş açılmış tek bir musluğa bağlamak için ideal Düz birleşim yeri Musluğa basit bağlantı Otomatik başlatma ve durdurma Hassas ayarlı sulama Sulama programı Gündelik 1 veya 2 sulama işlemi. Manüel sulama yapılabilir Plastik diş açılmış Musluk adaptörü ve ön filtre dahil Bahçe hortumuna hızlı bağlantı Musluk adaptörü ve ön filtre dahil Kullanışlı programlama için Musluk adaptörü ve ön filtre dahil Talebe göre sulama Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır İlk sulama işlemi gün doğumunda yapılır. İkinci sulama işlemi 14 saat sonra yapılır Programlama ve pil durumu için gösterge ışığı Bütün sezon için yeterli. Elektrik gerekmez.