Sulama zamanlayıcı WT 2 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-209.0Sulama zamanlayıcısı ile 3 yollu dağıtıcı. Seçilen süre dolduğu zaman sulama otomatik olarak durdurulur (maksimum 120 dakika). G1 musluk adaptörü ve G3/4 çap düşürücü ile.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
92 x 225 x 200
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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