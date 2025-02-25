Süpürücü Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Standart kıllar ve üç kat daha sert kıllardan oluşan fırça yapısına sahip yan fırçalar, ıslak atıkları gevşetmek ve süpürmek için idealdir. Örneğin, yağmurla ıslanmış ve zemine yapışmış yaprakları süpürmek için kullanmanızı tavsiye ederiz. Yan fırçalar hem S 4 hem de S 4 Twin süpürgeler için mevcuttur; daha büyük bir çift ise S 6 ve S 6 Twin ile uyumludur.