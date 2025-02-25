Süpürücü Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yorulmadan, kolay ve rahat süpürme.
Kärcher süpürücüler tamamı kompakt tasarımı sayesinde sadece birkaç adımda kolayca katlanabilir ve saklanabilir. İtme tutacağını aşağı doğru katlayın ve süpürgeyi dik pozisyonda yerleştirin. İşte bu kadar!
Süpürücüler üzerindeki itme kolunun yüksekliği ayarlanabilir ve bu sayede yer kaplamadan kolaylıkla saklanabilir.
Üstün temizlik performansı: Güçlü silindir fırça, yan fırçalar ve geniş süpürme alanı sayesinde süpürgeler, 3000 m²’ye kadar alanı yalnızca bir saat içinde zahmetsizce temizler.
Her detayda temizlik: Yan fırçalardaki uzun kıllar, kenarlarda da detaylı temizliğe olanak sağlar.
Kolay tahliye: Kärcher süpürücülerin toz toplama haznesi, süpürme ve boşaltma işlemi için eliniz kirle temas etmeden kolaylıkla yerinden çıkarılabilir. Tutun ve kaldırın. işte bu kadar!
Ayakta durabilir: Atık hazneleri kolayca çıkarılabilir ve kendi başına duracak şekilde tasarlanmıştır.
Basit ve kompakt: Tüm Kärcher süpürgeler, az çabayla yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Kolaylıkla yerinden çıkarılabilen dayanıklı hazne, sonrasında yerine güvenli takılabilecek pratik bir şekilde tasarlanmıştır.
Üzgünüz sevgili fizyoterapistler, yoga eğitmenleri ve ısı bantı üreticileri. Artık süpürme sırt ağrılarına yol açmayacak, hatta eğlenceli hale gelecek. Kärcher süpürgelerimizle bahçe ve kaldırım temizliği zahmetsiz bir şekilde yapılır. Sadece daha kolay değil, aynı zamanda bir süpürgeye göre beş kat daha hızlıdır.
Yan fırçaların aletsiz montajı sayesinde süpürge anında kullanıma hazır hale gelir.
Yan fırçaların bastığı güç, temizlenen kirin türüne göre ayarlanabilir.
Süpürge, eğilmenize gerek kalmadan tamamen katlanabilir ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
Yüksekliğinin kişiye göre ayarlanabilmesi, süpürme işlemini beliniz için daha rahat hale getirir.
Standart kıllar ve üç kat daha sert kıllardan oluşan fırça yapısına sahip yan fırçalar, ıslak atıkları gevşetmek ve süpürmek için idealdir. Örneğin, yağmurla ıslanmış ve zemine yapışmış yaprakları süpürmek için kullanmanızı tavsiye ederiz. Yan fırçalar hem S 4 hem de S 4 Twin süpürgeler için mevcuttur; daha büyük bir çift ise S 6 ve S 6 Twin ile uyumludur.