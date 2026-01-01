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    Buharlı elektrikli süpürge SV 7 Buharlı Vakumlu Temizleyici | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, and filters, arranged on a white background.

    Buharlı elektrikli süpürge

    SV 7 Buharlı Vakumlu Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.439-410.0

    • Çift tank sistemi ara vermeden işleme devam etmeyi sağlar
    • Tek bir işlemle buharlama, vakumlama ve kurutma
    • Çok aşamalı filtre sistemi
    Çok aşamalı filtre sistemi