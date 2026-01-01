Buharlı elektrikli süpürge SV 7 Buharlı Vakumlu Temizleyici | Kärcher

Kärcher SV 7 buharlı temizlik robotu, buhar makineleri ile güçlü vakumun avantajlarını tek makinede bir araya getirir. Önce kuru vakum yapıp katı parçacıkları vakumlar, sonrasında buhar üfleyerek yüzeye nüfuz etmiş kirleri çıkarır ve sonra buhar, sıvı ve çözünen kiri içine çekerek kusursuz hijyen sağlar. Üstelik hiçbir kimyasal kullanmadan.Yapılan testler,Kärcher SC4 Easyfix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.SV 7'ye 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

3 özellik tek bir makinede toplanmıştır Buhar, vakum ve kurulama bir arada Çok aşamalı filtre sistemi Su, büyük kirler, köpük ve HEPA filtreler (1822 EN: 1998) en ufak partikülleri bile temizler Güvenli zemin başlığı Tüm sert ve halı zeminlerde hızlı ve kolay değiştirilebilir 3 farklı uygulama Entegre yan fırça Emiş gücü tutamak üzerinden kontrol edilebilir ve buhar miktarı cihaz üzerinden ayarlanabilir 4 seviye emiş gücü ayarı Emiş gücü zemine ve kire göre ayarlanabilir 5 seviye buhar basıncı ayarı Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aralıksız buhar Temizlik tankı kullanım devam ederken hızlı ve kolayca doldurulabilir Entegre kablo saklama bölümü Yer tasarrufu sağlayan kablo depolama Çocuk emniyet kilidi Yanlış kullanıma karşı korumak için buhar fonksiyonu kilitler. Geniş aksesuar seçenekleri Geniş aksesuar seçenekleri ile evin içinde pek çok alanda deterjan kullanmadan temizlik sağlar