Buharlı elektrikli süpürge SV 7 Buharlı Vakumlu Temizleyici | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Buharlı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.439-410.0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
515 x 336 x 340
Vakum gücü (mbar / kPa)
210 / 21
Su filtresi (l)
1.2
Isınma süresi (dk)
5
Mevcut değil (l)
0.6
Buhar çıkışı (g/sa)
65
Maksimum buhar basıncı (Bar)
4
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.4
Isı çıkışı (W)
1100
Kablo uzunluğu (m)
6
Maks. Motor gücü (W)
2200
Yedek tank (l)
0.5
Sürekli doldurma
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
15.6
Mevcut değil (l)
0.45
Su filtresi (l)
1.2
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları