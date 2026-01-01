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    Buharlı elektrikli süpürge SV 7 | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, and filters, arranged on a white background.

    Buharlı elektrikli süpürge

    SV 7

    Sipariş numarası: 1.439-490.0

    Tek adımda buharlama, süpürme ve kurutma – SV 7 buharlı süpürge, çok işlevliliği ve maksimum rahatlığı tek bir cihazda birleştirir.