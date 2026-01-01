Buharlı elektrikli süpürge SV 7 | Kärcher

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Buharlı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.439-490.0Tek adımda buharlama, süpürme ve kurutma – SV 7 buharlı süpürge, çok işlevliliği ve maksimum rahatlığı tek bir cihazda birleştirir.
Maks. Motor gücü (W)
2200
Mevcut değil (l)
0.45
Maksimum buhar basıncı (Bar)
4
Su filtresi (l)
1.2
Vakum gücü (mbar / kPa)
210 / 21
Kablo uzunluğu (m)
6
Isınma süresi (dk)
5
Tank kapasitesi (l)
0.5
Buhar çıkışı (g/min)
80
Isı çıkışı (W)
1100
Sürekli doldurma
1
Mevcut değil (l)
0.6
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
15.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
515 x 336 x 340
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları