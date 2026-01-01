Buharlı elektrikli süpürge SV 7 | Kärcher

Kärcher'in buharlı süpürgesi SV 7, buharlı temizleyicilerin avantajlarını kuru elektrikli süpürgelerin güçlü yönleriyle birleştiriyor. Örneğin zemindeki kırıntıları süpürür, nemli bir bezle siler ve ardından zemini kurutur. Üstelik tüm bunları tek adımda konforlu bir şekilde yapıyor. Bu etkileyici çok yönlü makineler ve uygun aksesuarlarla herkes evini basit, rahat, hızlı ve kimyasal madde olmadan temiz tutabilir.

3 özellik tek bir makinede toplanmıştır Buhar, vakum ve kurulama bir arada Çok aşamalı filtre sistemi Su, büyük kirler, köpük ve HEPA filtreler (1822 EN: 1998) en ufak partikülleri bile temizler Güvenli zemin başlığı Tüm sert ve halı zeminlerde hızlı ve kolay değiştirilebilir 3 farklı uygulama Entegre yan fırça Emiş gücü tutamak üzerinden kontrol edilebilir ve buhar miktarı cihaz üzerinden ayarlanabilir 4 seviye emiş gücü ayarı Emiş gücü zemine ve kire göre ayarlanabilir 5 seviye buhar basıncı ayarı Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aralıksız buhar Temizlik tankı kullanım devam ederken hızlı ve kolayca doldurulabilir Entegre kablo saklama bölümü Yer tasarrufu sağlayan kablo depolama Çocuk emniyet kilidi Yanlış kullanıma karşı korumak için buhar fonksiyonu kilitler. Geniş aksesuar seçenekleri Geniş aksesuar seçenekleri ile evin içinde pek çok alanda deterjan kullanmadan temizlik sağlar