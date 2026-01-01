T 5 T-Racer yüzey temizleyici | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.644-084.0Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
708 x 280 x 995
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları