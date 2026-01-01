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    T 5 T-Racer yüzey temizleyici | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    T 5 T-Racer yüzey temizleyici

    Sipariş numarası: 2.644-084.0

    Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.