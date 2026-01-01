T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-074.0Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
769 x 288 x 996
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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