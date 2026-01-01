T-Racer için yedek nozul | Kärcher

T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 (T 250, T 300, T 400) cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.

Yüksek basınç Eşit şekilde temizler ve inatçı kirleri çıkarır. Yüksek basınçla güçlü temizlik Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.