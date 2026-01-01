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    T-Racer için yedek nozul | Kärcher

    Two grey Kärcher nozzle attachments with O-rings, one upright and one lying flat, on a white background.

    T-Racer için yedek nozul

    Sipariş numarası: 2.640-727.0

    T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.