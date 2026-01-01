T-Racer için yedek nozul | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.640-727.0T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
90 x 125 x 30
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.