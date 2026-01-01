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    T-Racer yüzey temizleyici T 350 | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design on a white background.

    T-Racer yüzey temizleyici T 350

    Sipariş numarası: 2.643-252.0

    T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.