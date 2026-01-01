T-Racer yüzey temizleyici T 450 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-214.0Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
790 x 321 x 1011
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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