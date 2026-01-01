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    T-Racer yüzey temizleyici T 450 | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    T-Racer yüzey temizleyici T 450

    Sipariş numarası: 2.643-214.0

    Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.