Tek adımda boru uzatma | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-240.0Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
446 x 45 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.