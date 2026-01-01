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    Tekerlek yıkama fırçası | Kärcher

    Kärcher wheel washing brush with yellow handle and black bristles, isolated on a white background.

    Tekerlek yıkama fırçası

    Sipariş numarası: 2.643-234.0

    Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.