Tekerlek yıkama fırçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-234.0Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
422 x 80 x 101
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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