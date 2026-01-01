Teleskopik püskürtme borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.642-347.0Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
4177 x 92 x 240
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları