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    Teleskopik püskürtme borusu | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with ergonomic handle and adjustable strap, featuring a long hose and nozzle attachment.

    Teleskopik püskürtme borusu

    Sipariş numarası: 2.642-347.0

    Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg