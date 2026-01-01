TEMEL BAĞLANTI KİTİ | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-358.0Su hortumlarının, evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına bağlantısı için konektör seti. Kolay ve kusursuz hortum ve pompa bağlantısı için.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
79 x 42 x 42
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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