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    TEMEL BAĞLANTI KİTİ | Kärcher

    Yellow Kärcher hose connector and black tap adapter on white background.

    TEMEL BAĞLANTI KİTİ

    Sipariş numarası: 6.997-358.0

    Su hortumlarının, evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına bağlantısı için konektör seti. Kolay ve kusursuz hortum ve pompa bağlantısı için.