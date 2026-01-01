TEMEL BAĞLANTI KİTİ | Kärcher

1/2” su hortumlarının (13 mm), pratik tırnak sistemiyle evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına bağlantısı için basic konektör seti. Konektör seti, 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan yukarıda bahsi geçen tüm pompalar için uygundur.