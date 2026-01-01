TEMİZLEME BEZİ SETİ | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.960-019.0El aleti için 3 kılıf ve 2 büyük zemin bezinden oluşan yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş bez seti.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
265 x 65 x 200
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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