TEMİZLEME BEZİ SETİ | Kärcher

El aleti için 3 kılıf ve 2 büyük zemin bezinden oluşan yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş bez seti. Zemin bezleri, büyük zemin aletine takılır; kılıflar ise, el aletine geçirilir. Güçlü, yüksek oranda emici, tiftiksiz havlular, kiri etkili bir şekilde emer. PVC, linolyum, parke zemin ve doğal taş zeminlerin temizlenmesi için idealdir.