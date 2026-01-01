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    TEMİZLEME BEZİ SETİ | Kärcher

    White Kärcher microfibre cloth set with three round covers and two rectangular cloths on a white background.

    TEMİZLEME BEZİ SETİ

    Sipariş numarası: 6.960-019.0

    El aleti için 3 kılıf ve 2 büyük zemin bezinden oluşan yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş bez seti.