TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-190.0Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
3780 x 120 x 233
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları