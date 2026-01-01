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    TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with a black handle and cable, designed for extending reach in cleaning tasks.

    TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu

    Sipariş numarası: 2.644-190.0

    Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.