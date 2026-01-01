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    Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher tree lopper with black accents, featuring a long handle and cutting blade at the end.

    Bataryalı ağaç budama makinesi

    TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-020.0

    • Ulaşılması zor alanları bile zahmetsizce ve kolayca düzeltin
    • Baypas bıçağı sayesinde kırparken güç gerekmez
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    Dal çapı: 3 cm