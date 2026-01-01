Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi | Kärcher

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Bataryalı ağaç budama makinesi
Sipariş numarası: 1.444-020.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Sürüş / Tahrik
Fırça motoru
Toplam uzunluk (cm)
91
Kesme kuvveti ölü odun (cm)
2.8
Kesme kuvveti taze odun (cm)
3
Kesme kuvveti (Nm)
250
Gürültü seviyesi (dB(A))
80
Bıçak malzemesi
Teflon kaplamalı çelik
Bıçak kalınlığı (mm)
4.8
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (Kesikler)
max. 375
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 20 max. 40
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
911 x 96 x 209
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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