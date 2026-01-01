Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi | Kärcher

Çapı 3 cm'ye kadar olan dallar, Kärcher'ın ağaç budama makinesi için elverişlidir. Yüksek kaliteli bypass bıçağı sayesinde, ulaşılması ne kadar zor olursa olsun, zorlamadan kesebilirsiniz. Ve bir kelepçe görevi gören kanca ile ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz. Dalları kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

18V Kärcher pil gücü Cihaz herhangi bir 18 V Kärcher Pil Gücü pili ile çalıştırılabilir. Bypass bıçak Özellikle hassas ve kuvvet gerektirmeden keser. Kapsamlı erişim Yüksek dallara ulaşmak bile sorun değil. Kanca bir kelepçe görevi görür Aynı zamanda bir kelepçe görevi gören kanca sayesinde, ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz. Emniyet kilidi açma Ağaç kesicinin istem dışı çalışmasını önler. Kauçuk sap Özellikle uzun süre çalışırken maksimum konfor için. Teflon kaplamalı çelik bıçak Yüksek kaliteli çelik bıçak uzun bir kullanım ömrü sağlar.