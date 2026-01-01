Tüm döşemeleri temizlemek için kullanılabilecek vakum ve püskürtme aparatı | Kärcher

Koltuk yıkama aparatı; kanepe, minder, yatak ve araba koltukları gibi döşemelerin derinlemesine temizliği için idealdir. Çalışma genişliği, 110 mm’dir. SE 5100 cihazı için uygundur.

Vakumlama ve püskürtme fonksiyonu Tekstil yüzeylerin derinlemesine temizliğini sağlar