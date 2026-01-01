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    Tüm döşemeleri temizlemek için kullanılabilecek vakum ve püskürtme aparatı | Kärcher

    Kärcher upholstery nozzle attachment with transparent and black components, isolated on a white background.

    Tüm döşemeleri temizlemek için kullanılabilecek vakum ve püskürtme aparatı

    Sipariş numarası: 2.885-018.0

    Halı yıkama makinesine rahatlıkla takılabilir; tüm ev döşemeleri ve araç koltuklarının temizlenmesi için idealdir.