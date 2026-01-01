Tüm döşemeleri temizlemek için kullanılabilecek vakum ve püskürtme aparatı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.885-018.0Halı yıkama makinesine rahatlıkla takılabilir; tüm ev döşemeleri ve araç koltuklarının temizlenmesi için idealdir.
Adet (Parça(lar))
1
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
153 x 113 x 75
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları