Turbo emme nozulu | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.130-177.0Basınçlı hava ile çalıştırılan vakumlu temizlik nozulu; uzun havlı halılar ve hayvan tüylerini toplama açısından ideal. Yoğun, kapsamlı ve hijyenik temizlik.
Adet (Parça(lar))
1
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
280 x 250 x 92
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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