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    Turbo emme nozulu | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner turbo brush attachment with a dial for adjusting settings.

    Turbo emme nozulu

    Sipariş numarası: 4.130-177.0

    Basınçlı hava ile çalıştırılan vakumlu temizlik nozulu; uzun havlı halılar ve hayvan tüylerini toplama açısından ideal. Yoğun, kapsamlı ve hijyenik temizlik.