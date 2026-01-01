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    Üç yönlü pirinç bağlantı aparatı | Kärcher

    Brass three-way hose connector with black O-rings on each end, displayed on a white background.

    Üç yönlü pirinç bağlantı aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-101.0

    Üç hortumu bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam üç yollu pirinç konektör. İki ayrı hortumu bağlamak için.